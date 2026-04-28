L’omicidio con la ricina e la tesi del fatto accidentale | Antonella e Sara hanno fatto flebo a casa

Nelle ultime settimane si è svolto un processo relativo alla morte di due donne avvenuta dopo Natale in un paese della provincia di Campobasso. Le vittime, Antonella e Sara Di Vita, sono decedute dopo aver ingerito ricina, una sostanza altamente tossica. La madre di Laura Di Vita, una donna di 70 anni, è coinvolta nel procedimento, che si concentra anche sulla possibile natura accidentale del fatto. La vicenda ha attirato l’attenzione degli inquirenti e dei media locali.

Maria, 70 anni, è la madre di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita. Ovvero il marito e padre di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale a Pietracatella in provincia di Campobasso per aver ingerito ricina. E ieri verso le 20 la donna ha parlato con il Corriere della Sera dopo essere stata ascoltata per 3 ore dagli inquirenti. Rivelando una possibile spiegazione per tutto: «È stato un fatto accidentale», ha esordito. La ricina com’è finita in casa di suo nipote? «E che ne so io.». Laura come sta? «È molto serena». E perché l’hanno sentita due volte? «Anche io sono stata sentita due volte.». La ricina. Gli investigatori lavorano sulla pista dell’omicidio da prima dell’alert del Centro Antiveleni di Pavia sulla ricina.🔗 Leggi su Open.online

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