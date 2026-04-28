Alle ore 20:30 del 28 aprile 2026, si registrano code in entrata a Roma a causa di un incidente sul traffico urbano. La situazione interessa la viabilità principale, creando rallentamenti per chi si dirige verso il centro della città. La circolazione è rallentata e si consiglia di prestare attenzione agli eventuali aggiornamenti sulle condizioni della strada.

Luceverde Roma Buonasera Al momento abbiamo code per incidente in entrata a Roma sul tanto Urbano della A24 tratto torcervara è l'uscita Fiorentini verso la tangenziale est e anche sulla stessa tangenziale direzione San Giovanni tra Corso di Francia e viale della Moschea per traffico intenso e anche questa notte per lavori la galleria Giovanni XXIII esimo sarà chiusa tra le 22 e le 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti si lavora di notte anche sulla Roma Fiumicino e tra le 21:30 e le 6 sarà chiusa tra via Magliana Vecchia Parco dei Medici e via Magliana in direzione della città anche sulla autostrada A12 la Roma Civitavecchia a...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-04-2026 ore 20:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook