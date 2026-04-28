Traffico Roma del 28-04-2026 ore 07 | 30

Alle prime luci dell'alba di oggi, le principali vie di Roma si sono presentate con un traffico intenso. Alle 07:30, si sono registrati rallentamenti e code su diverse arterie principali, con alcune strade che risultavano particolarmente congestionate. La situazione riguarda sia i raccordi autostradali sia le strade urbane, influenzando la viabilità mattutina della città. Nessun incidente segnalato al momento, ma le condizioni di traffico continuano a essere critiche in questa fascia oraria.

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città In particolare abbiamo qua dai su via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e lungo la Salaria da via Cortona all'aeroporto dell'Urbe in aumento il traffico anche sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra le uscite Hai casini lei Appia ed in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Tiburtina rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via Nomentana a via dei Campi Sportivi verso lo stadio e dalla Prenestina viale Castrense...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-04-2026 ore 07:30 The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 07-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma dopo le festività pasquali i mezzi pesanti dalle 9 alle 14 torniamo al traffico rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Polizia Locale, chiusura al traffico di Via Roma dal 28 al 30 aprile per montaggio gru.; 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Modifiche alla viabilità; Previsioni traffico ponte del 25 Aprile. Traffico Roma del 28-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città In particolare abbiamo qua ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook