Alle ore 19:30 del 28 aprile 2026, si registrano code in entrata nel centro di Roma a causa di un incidente sulla tangenziale urbana. Il traffico risulta congestionato in quella zona, influenzando anche le strade limitrofe. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono aggiornamenti sulle eventuali misure adottate dalle autorità per gestire la circolazione.

Luceverde Roma Buonasera Al momento abbiamo code per incidente in entrata a Roma sul tanto Urbano della A24 tratto torcervara è l'uscita Fiorentini verso la tangenziale est e anche sulla stessa tangenziale direzione San Giovanni tra Corso di Francia e viale della Moschea per traffico intenso e anche questa notte per lavori la galleria Giovanni XXIII esimo sarà chiusa tra le 22 e le 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti si lavora di notte anche sulla Roma Fiumicino e tra le 21:30 e le 6 sarà chiusa tra via Magliana Vecchia Parco dei Medici e via Magliana in direzione della città anche sulla autostrada A12 la Roma Civitavecchia a...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-04-2026 ore 19:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook