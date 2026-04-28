Traffico Roma del 28-04-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 28 aprile 2026, il traffico sulla A1 Roma-Napoli era interessato da un episodio che ha causato rallentamenti. La situazione è stata segnalata dai sistemi di monitoraggio e ha coinvolto diverse corsie, generando code in entrambe le direzioni. Gli automobilisti in transito hanno riferito di congestione e di alcuni veicoli fermi in alcune tratte. La polizia stradale ha intervenuto per gestire la viabilità e permettere la circolazione.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio ben trovati all'ascolto sulla A1 roma-napoli a seguito di un incidente si sta in coda tra lo svincolo di San Cesareo è l'uscita per la Roma L'Aquila direzione per traffico intenso sulla via Pontina con Code in direzione Latina all'altezza di Castel Romano e poi tra il bivio per Ardea e Aprilia a Roma sul Raccordo Anulare abbiamo code per incidente in carreggiata interna tra la Nomentana e la Casilina rallentamenti attratti per traffico sul resto dell'anello andiamo in provincia di Frosinone sulla statale 156 dei Monti Lepini per lavori sono possibili attese tra Frosinone e Palombara verso Latina e questa notte...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-04-2026 ore 18:30 Mert Ramazan ile Afra Saraçolu ayn taktii uyguluyor. Ve ok magazin haberleri Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 18-04-2026 ore 18:30Luceverde Lazio mentre vado all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo primaverile che vede... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Polizia Locale, chiusura al traffico di Via Roma dal 28 al 30 aprile per montaggio gru.; 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Modifiche alla viabilità; Droga, 21 misure cautelari per traffico e spaccio a Firenze. Traffico Roma del 28-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a sud della capitale in tante concludi sulla diramazione della A1 tra ... romadailynews.it Traffico Lazio del 28-04-2026 ore 17:30Luceverde Lazio Buon pomeriggio ben trovati all'ascolto sulla A1 roma-napoli a seguito di un incidente si sta in coda tra lo svincolo di San Cesareo ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook