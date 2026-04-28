Traffico Roma del 28-04-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:30 del 28 aprile 2026, il traffico sulla A1 Roma-Napoli era interessato da un episodio che ha causato rallentamenti. La situazione è stata segnalata dai sistemi di monitoraggio e ha coinvolto diverse corsie, generando code in entrambe le direzioni. Gli automobilisti in transito hanno riferito di congestione e di alcuni veicoli fermi in alcune tratte. La polizia stradale ha intervenuto per gestire la viabilità e permettere la circolazione.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio ben trovati all'ascolto sulla A1 roma-napoli a seguito di un incidente si sta in coda tra lo svincolo di San Cesareo è l'uscita per la Roma L'Aquila direzione per traffico intenso sulla via Pontina con Code in direzione Latina all'altezza di Castel Romano e poi tra il bivio per Ardea e Aprilia a Roma sul Raccordo Anulare abbiamo code per incidente in carreggiata interna tra la Nomentana e la Casilina rallentamenti attratti per traffico sul resto dell'anello andiamo in provincia di Frosinone sulla statale 156 dei Monti Lepini per lavori sono possibili attese tra Frosinone e Palombara verso Latina e questa notte...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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