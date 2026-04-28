Il traffico a Roma nel pomeriggio del 28 aprile 2026, alle ore 16:30, mostra diverse variazioni in alcune zone della città. L’informazione sulla mobilità viene gestita dal servizio di Roma Mobilità e da Luce Verde, che forniscono aggiornamenti sulla situazione nel territorio. La segnalazione riguarda principalmente le aree a sud, dove si registrano alcune criticità nel flusso veicolare.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a sud della capitale in tante concludi sulla diramazione della A1 tra Monte Porzio e San Cesareo in direzione dell'auto sole chiusa per lavori via Lucania Trabia Sicilia via Boncompagni e per tutta la durata della deviate le linee bus 89 490 e 495 proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e la Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione sempre per lavori sulla via Ardeatina senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia inevitabili rallentamenti lavori anche questa...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-04-2026 ore 16:30

La storia dell'hacking: dai Phreaker ad Anonymous - Cyber Story

Notizie correlate

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra...

Traffico Roma del 16-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla via Salaria a seguito di un incidente si sta in coda nelle...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Polizia Locale, chiusura al traffico di Via Roma dal 28 al 30 aprile per montaggio gru.; 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Modifiche alla viabilità; Previsioni traffico ponte del 25 Aprile.

Traffico Roma del 28-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ai Parioli proseguono i lavori Acea in viale Liegi un intervento che ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato ... romadailynews.it

Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook