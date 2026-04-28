Traffico Roma del 28-04-2026 ore 14 | 30

Il 28 aprile 2026 alle 14:30, il traffico nella zona dei Parioli a Roma presenta alcune criticità segnalate dall'infomobilità gestita da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. La situazione viene monitorata in tempo reale e comunicata tramite i canali ufficiali, senza indicazioni di chiusure o incidenti specifici. I mezzi pubblici e le strade principali sono soggetti a possibili variazioni del flusso veicolare.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ai Parioli proseguono i lavori Acea in viale Liegi un intervento che modifica la circolazione sulle strade del quartiere con sospensione da linea 2 del tram e modifiche per le linee 3:19 mentre il tram 8 solo per il servizio serale è integralmente sostituito da bus sempre chiusa per lavori di scavo Areti via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni per tutta la durata dei lavori deviata linea bus 89190 e 495 proseguono i lavori della linea tranviaria all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-04-2026 ore 14:30 Roma, limite 30 km/h nel centro storico Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di... Traffico Roma del 14-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità secondo giorno di lavori sulla rete idrica di viale Liegi con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Polizia Locale, chiusura al traffico di Via Roma dal 28 al 30 aprile per montaggio gru.; 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Modifiche alla viabilità; Previsioni traffico ponte del 25 Aprile. Traffico Roma del 28-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ai Parioli proseguono i lavori Acea in viale Liegi un intervento che ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook