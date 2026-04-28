Traffico Roma del 28-04-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 28 aprile 2026 alle 11:30 mostra alcune criticità sul Raccordo, secondo il servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. La situazione viene monitorata in tempo reale e comunicata attraverso i canali ufficiali, per informare gli automobilisti sulle condizioni delle strade e sui possibili rallentamenti. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure straordinarie in questa fascia oraria.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare in direzione esterna dallo svincolo Aurelia lo svincolo Ostiense per un incidente all'altezza della via del mare sulla 24 code a tratti per traffico intenso tra Tor Cervara e la tangenziale est e rallentamenti in entrata direzione centro sulle consolari case a Flaminia e Salaria code sulla tangenziale est dall'uscita a Prenestina in Regione Castrense traffico rallentato nella zona di Porta Maggiore su Viale Togliatti cambio di viabilità all'altezza di via Bardanzellu per lavori sulla nuova tramvia e da oggi al 17 maggio modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico per gli internazionali di tennis https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-04-2026 ore 11:30 Welcome the Holy Spirit Into Your Day Before You Begin | Morning Prayer Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa... Traffico Roma del 11-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Casilina divieto di transito tra via Antonio Tempesta e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Polizia Locale, chiusura al traffico di Via Roma dal 28 al 30 aprile per montaggio gru.; 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Modifiche alla viabilità; Previsioni traffico ponte del 25 Aprile. Traffico Roma del 28-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città In particolare abbiamo qua ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile facebook