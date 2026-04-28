Traffico Roma del 28-04-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 28 aprile 2026, le principali vie di Roma presentano un traffico intenso, con code e rallentamenti diffusi. La situazione riguarda le arterie centrali e periferiche della città, dove si registrano congestioni e variazioni nella circolazione veicolare. La circolazione si mantiene sostenuta nelle prime ore della giornata, influenzando gli spostamenti dei residenti e dei pendolari.

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città In particolare abbiamo qua dai su via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e lungo la Salaria da via Cortona all'aeroporto dell'Urbe in aumento il traffico anche sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra le uscite Hai casini lei Appia ed in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Tiburtina rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via Nomentana a via dei Campi Sportivi verso lo stadio e dalla Prenestina viale Castrense...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-04-2026 ore 08:30 Roma, limite 30 km/h nel centro storico Notizie correlate Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Polizia Locale, chiusura al traffico di Via Roma dal 28 al 30 aprile per montaggio gru.; 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Modifiche alla viabilità; Previsioni traffico ponte del 25 Aprile. Traffico Roma del 28-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città In particolare abbiamo qua ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook