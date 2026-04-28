Alle ore 17:30 del 28 aprile 2026 si registrano rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli. La circolazione è congestionata tra Roma e Napoli a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli. Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine e i soccorsi stanno intervenendo. Si consiglia di percorrere percorsi alternativi o di pianificare eventuali soste. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio ben trovati all'ascolto sulla A1 roma-napoli a seguito di un incidente si sta in coda tra lo svincolo di San Cesareo è l'uscita per la Roma L'Aquila direzione per traffico intenso sulla via Pontina con Code in direzione Latina all'altezza di Castel Romano e poi tra il bivio per Ardea e Aprilia a Roma sul Raccordo Anulare abbiamo code per incidente in carreggiata interna tra la Nomentana e la Casilina rallentamenti attratti per traffico sul resto dell'anello andiamo in provincia di Frosinone sulla statale 156 dei Monti Lepini per lavori sono possibili attese tra Frosinone e Palombara verso Latina e questa notte...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-04-2026 ore 17:30

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