Traffico Lazio del 28-04-2026 ore 09 | 30

Il traffico sulla rete viaria laziale risulta intenso questa mattina alle 9:30, con particolare congestione nella zona centrali e nei principali svincoli della regione. Le strade sono caratterizzate da un flusso di veicoli elevato, con alcuni tratti che mostrano rallentamenti significativi. La situazione interessa sia le arterie principali che le vie di collegamento con le aree periferiche, causando possibili rallentamenti e code lungo il percorso.

luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma proprio a Roma per un incidente da poco risolto Ci sono ancora code sul Raccordo Anulare carreggiata esterna tra l'uscita Aurelia allo svincolo per la via del Mare code anche in carreggiata interna per il traffico intenso dalla diramazione Roma nord all'appia per un veicolo in panne incolonnamenti sulla Cassia bis Formello via della Giustiniana verso Roma a Roma per un incidente avvenuto su via dell'Acquedotto del Peschiera all'altezza di viale dei monfortani traffico congestionato su via Trionfale a partire da via ipogeo degli Ottavi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-04-2026 ore 09:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora... Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Previsioni traffico ponte del 25 Aprile; Il caro vita a Roma e Lazio nel 2026: raccontaci come sta andando. Il sondaggio della Cgil; Tragico incidente sulla strada statale tra Abruzzo e Lazio: una vittima; Auto in fiamme sul Gra, riaperto al traffico il Raccordo. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato ... romadailynews.it Traffico Roma del 28-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città In particolare abbiamo qua ... romadailynews.it Roma bloccata dai cortei del 25 aprile: giornata di memoria o caos annunciato https://www.ilquotidianodellazio.it/25-aprile-a-roma-cortei-e-strade-chiuse-bus-deviati-e-traffico-difficile.html facebook