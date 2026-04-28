Tra scippi lame dosi e furti | due giorni ' di fuoco' per i carabinieri

Nelle ultime 48 ore, i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio straordinario di controllo sul territorio, identificando complessivamente 382 persone. Di queste, 18 sono state sottoposte a misure cautelari o alternative alla detenzione. Durante l’attività sono stati denunciati diversi soggetti per reati che vanno dagli scippi alle rapine con armi bianche, dai furti di veicoli alle consegne di dosi di droga.

Nelle ultime 48 ore i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno passato al setaccio il territorio, con un servizio straordinario che ha portato all’identificazione di 382 persone, di cui 18sottoposte a misure cautelari o alternative alla detenzione, e a una raffica di denunce che.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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