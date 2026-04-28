Tra pali e carattere | questi portieri c’hanno ‘l sangue amaranto!

Nel mondo del calcio, i portieri vengono spesso definiti come i guardiani della porta e, in alcune partite, si distinguono per interventi decisivi. Sono loro a dover intervenire prontamente per deviare tiri pericolosi e mantenere la rete inviolata. Spesso, il loro impegno si manifesta in azioni che richiedono riflessi rapidi e grande concentrazione, diventando figure fondamentali per la squadra. La loro presenza si fa sentire, anche senza bisogno di parole.

Oh raga, ma di che si parla? Qui c’è gente che difende la porta come se fosse casa sua. Altro che numeri, qui si va di cuore, riflessi e appartenenza. VENTURI magari ‘un sarà un gigante, ma tra i pali è un gatto vero. Riflessi da ragazzino, roba che manco te ne accorgi e t’ha già salvato il risultato. Io già ai tempi del Gubbio l’avevo adocchiato, e quando l’ho visto giocare coi piedi ho detto: “ok, questo c’ha senso”. Bucchi l’ha capito subito. Rigori parati, sicurezza vera. mica per caso stava lassù per il “lancio d’oro”. Questo quando c’è, stai più tranquillo pure in curva. TROMBINI invece è uno di quelli che magari ‘un vedi sempre in campo, ma nello spogliatoio pesa eccome.🔗 Leggi su Lortica.it

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