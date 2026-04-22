Calciomercato Juve lavori in corso tra i pali bianconeri | la dirigenza si muove per questi nomi Ecco chi è favorito

Da juventusnews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del calciomercato, la Juventus sta seguendo diverse opzioni per rinforzare il reparto portieri. La società ha avviato contatti e valutazioni con alcuni candidati, senza ancora ufficializzare accordi o nomi definitivi. La ricerca si concentra su profili che possano rispondere alle esigenze tecniche della squadra e garantire un’alternativa valida tra i pali. Le trattative sono ancora in fase preliminare e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, lavori in corso per la porta bianconera: la Vecchia Signora si muove già per questi nomi. Di chi si tratta. La Juve si prepara a cambiare pelle partendo dalle fondamenta, seguendo la celebre massima di Pantaleo Corvino sull’importanza vitale di portiere e centravanti. Secondo l’analisi di Tuttosport, Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi mirati per alzare l’asticella delle ambizioni. Nonostante il buon rendimento di Michele Di Gregorio e Mattia Perin, in estate uno dei due lascerà spazio a un profilo internazionale.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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