Calciomercato Juve lavori in corso tra i pali bianconeri | la dirigenza si muove per questi nomi Ecco chi è favorito

Sul fronte del calciomercato, la Juventus sta seguendo diverse opzioni per rinforzare il reparto portieri. La società ha avviato contatti e valutazioni con alcuni candidati, senza ancora ufficializzare accordi o nomi definitivi. La ricerca si concentra su profili che possano rispondere alle esigenze tecniche della squadra e garantire un’alternativa valida tra i pali. Le trattative sono ancora in fase preliminare e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, lavori in corso per la porta bianconera: la Vecchia Signora si muove già per questi nomi. Di chi si tratta. La Juve si prepara a cambiare pelle partendo dalle fondamenta, seguendo la celebre massima di Pantaleo Corvino sull’importanza vitale di portiere e centravanti. Secondo l’analisi di Tuttosport, Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi mirati per alzare l’asticella delle ambizioni. Nonostante il buon rendimento di Michele Di Gregorio e Mattia Perin, in estate uno dei due lascerà spazio a un profilo internazionale.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, lavori in corso tra i pali bianconeri: la dirigenza si muove per questi nomi. Ecco chi è favorito Calciomercato Juventus, Jean-Philippe Mateta nel mirino del club bianconero per l'attacco Notizie correlate Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Ecco di chi si trattaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Calciomercato Juve, con la qualificazione in Champions League si può puntare su questi nomi. Il punto della situazionedi Angelo CiarlettaCalciomercato Juve, con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League si può puntare su questi nomi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Edicola - ?? Il Milan punta Sorloth, Koopmeiners verso l'addio alla Juventus; Juve, idea a centrocampo: Spalletti vuole Lobotka. Ma De Laurentiis fa muro; Koopmeiners via, Juve pronta al doppio colpo a centrocampo: Kessie e non solo; Calciomercato, Inter a un passo dallo scudetto e le big già al lavoro sulla prossima stagione. Le mosse che possono movimentare l’estate. Calciomercato Juventus news | Manuel Locatelli ha firmato il rinnovo: contratto fino al 2030 (17 aprile 2026)Calciomercato Juventus news oggi venerdì 17 aprile 2026: Manuel Locatelli ha firmato il rinnovo, il nuovo contratto andrà fino al 30 giugno 2030. ilsussidiario.net Calciomercato Juventus, molto bene rinnovo Spalletti. Vlahovic non lo rinnoverei mai. L'opinione di FratiniOspite di Radio Bianconera è stato Michele Fratini, talent scout e intermediario di mercato. Ed è partito dal rinnovo di Luciano Spalletti: Faccio. tuttomercatoweb.com Calciomercato #Juve Occhi su questo giocatore x.com Rapporto ai minimi termini tra Koopmeiners e la Juve: solo 19 minuti nelle ultime tre gare e futuro in bilico. #Koopmeiners #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook