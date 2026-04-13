Infantino sta cercando di fare da ponte tra Iran e Stati Uniti?

Gianni Infantino ha affermato recentemente che la FIFA non può intervenire su questioni geopolitiche, sottolineando che l’organizzazione sportiva si occupa esclusivamente di questioni legate al calcio. La dichiarazione è arrivata in risposta alle ipotesi riguardanti la partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali, in un’intervista trasmessa da un’emittente televisiva. La posizione ufficiale è che la FIFA rimane estranea a eventuali tensioni tra nazioni e politica internazionale.

«La FIFA non può risolvere conflitti geopolitici, siamo un’organizzazione sportiva», ha dichiarato Gianni Infantino pochi giorni fa all’emittente televisiva N+ Univision, rispondendo sull’eventuale presenza dell’Iran ai prossimi Mondiali. È una questione che è rimasta sullo sfondo di questa crisi che diventa ogni giorno più grande ma che, per l’appunto, è rimasta. Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran per settimane, hanno ucciso molti dei suoi leader politici, hanno provato a imporre condizioni capestro nel weekend di negoziati a Islamabad, ma tra circa due mesi dovrebbe accogliere la sua Nazionale sul proprio suolo. Garantire la sua sicurezza.🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Infantino sta cercando di fare da ponte tra Iran e Stati Uniti? Leggi anche: Tremonti: l’Europa deve fare da ponte tra Stati Uniti e Cina Caso Iran-USA: Infantino blinda il Mondiale negli Stati UnitiGianni Infantino rompe gli indugi e blinda la partecipazione dell’Iran alla prossima Coppa del Mondo, confermando le sedi originarie negli Stati...