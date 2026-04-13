Infantino sta cercando di fare da ponte tra Iran e Stati Uniti?

Da ultimouomo.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni Infantino ha affermato recentemente che la FIFA non può intervenire su questioni geopolitiche, sottolineando che l’organizzazione sportiva si occupa esclusivamente di questioni legate al calcio. La dichiarazione è arrivata in risposta alle ipotesi riguardanti la partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali, in un’intervista trasmessa da un’emittente televisiva. La posizione ufficiale è che la FIFA rimane estranea a eventuali tensioni tra nazioni e politica internazionale.

«La FIFA non può risolvere conflitti geopolitici, siamo un’organizzazione sportiva», ha dichiarato Gianni Infantino pochi giorni fa all’emittente televisiva N+ Univision, rispondendo sull’eventuale presenza dell’Iran ai prossimi Mondiali. È una questione che è rimasta sullo sfondo di questa crisi che diventa ogni giorno più grande ma che, per l’appunto, è rimasta. Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran per settimane, hanno ucciso molti dei suoi leader politici, hanno provato a imporre condizioni capestro nel weekend di negoziati a Islamabad, ma tra circa due mesi dovrebbe accogliere la sua Nazionale sul proprio suolo. Garantire la sua sicurezza.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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