A partire da maggio e fino a ottobre, i visitatori potranno entrare gratuitamente nei principali siti archeologici della Toscana ogni prima domenica del mese. La misura riguarda tutti i luoghi aperti al pubblico e si ripete ogni mese nel periodo indicato. La gratuità degli ingressi interesserà le aree archeologiche più rappresentative della regione, offrendo l’opportunità di visitare i siti senza costi.

Ingressi gratuiti nei siti archeologici della Toscana ogni prima domenica del mese, da maggio a ottobre. È quanto prevede Una domenica archeologica in Toscana, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Ministero della Cultura, che coinvolge 18 tra aree e parchi archeologici distribuiti su tutto il territorio regionale. Il progetto, presentato a Firenze, punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale regionale, incentivando la partecipazione sia dei residenti che dei turisti. L’accesso gratuito riguarda alcuni dei siti più rappresentativi dell’archeologia toscana, inclusi luoghi di grande valore spesso poco frequentati.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana, da maggio weekend con ingressi gratuiti nei principali siti archeologici

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