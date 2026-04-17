Tra le voci più autentiche e riconoscibili del rap italiano, Mostro inaugura il 2026 con un nuovo capitolo musicale. Si intitola “No vabbè amo” il singolo disponibile da venerdì 17 aprile su tutte le piattaforme digitali per Epic Records Sony Music Italy. Un ritorno che conferma ancora una volta la sua identità artistica: diretta, ironica e senza filtri. Un brano tra sarcasmo e punchline. Prodotto da Nick Sick, “No vabbè amo” è una traccia puramente rap, costruita su barre affilate, immagini taglienti e un flow ipnotico che alterna aggressività e leggerezza. Mostro gioca con il linguaggio contemporaneo, trasformando espressioni quotidiane in strumenti narrativi e sarcastici.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Mostro torna con “No vabbè amo”: il nuovo singolo fuori dal 17 aprile

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