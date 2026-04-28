Torino Juventus Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Domenica si è disputata la partita valida per gli ottavi di finale del campionato 202526 tra le squadre Under 16 di Torino e Juventus. La sfida si è svolta in uno stadio della città, con le due formazioni che si sono affrontate in un match che ha visto diverse azioni da goal e interventi arbitrali. La cronaca si è concentrata sui momenti salienti, con aggiornamenti su moviola e risultato finale.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 16, dopo aver perso l’ultima del girone con la Sampdoria, è ospite del Torino nella gara valevole per gli ottavi di finale di andata del campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Torino Juventus Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Torino Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Notizie correlate Juventus Spezia Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Tabellino partita Torino vs Juventus; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; Under 17 Serie A e B, Empoli show: 7-0 alla Juve Stabia e sorpasso in vetta al Girone C. Sampdoria Juventus Under 16 4-1, vittoria roboante contro i bianconeri: il riassunto della garaSampdoria Juventus Under 16 finisce sul risultato di 4-1! Grande prova di forza a Bogliasco per i giovani blucerchiati. Il racconto della partita La Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio c ... sampnews24.com Il weekend delle giovanili del #Torino: al 94' arriva il pass per l'Under 17, che vola ai playoff. Domani l'Under 16 gioca gli ottavi scudetto contro la #Juventus #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: - facebook.com facebook UFFICIALE | Under 15 A-B La Juventus U15 affronterà il Torino negli ottavi di finale x.com