Juventus Spezia Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

La partita tra Juventus e Spezia Under 16 si è svolta oggi, perché le due squadre volevano conquistare punti importanti per la classifica. La sfida si è giocata al campo di Vinovo, davanti a un pubblico di genitori e tifosi locali. I giovani calciatori hanno dato il massimo, cercando di segnare fin dai primi minuti.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14:30 Migliore in campo Juve:. Juventus Spezia Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Spezia Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .