Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE | i granata reclamano un calcio di rigore

Nel match degli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, la partita tra Torino e Juventus si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore dei bianconeri. Durante l’incontro, i granata hanno contestato l’assegnazione di un calcio di rigore, chiedendo che fosse concesso un penalty a loro favore. La partita, valida per la fase a eliminazione diretta, si è svolta sotto gli occhi degli spettatori e delle varie figure di arbitro incaricate di gestire il match.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 16, dopo aver perso l’ultima del girone con la Sampdoria, è ospite del Torino nella gara valevole per gli ottavi di finale di andata del campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 16 0-1: sintesi e moviola. 27? MORRA A TERRA – Brutto contrasto per il giocatore granata, che però sembra in grado di proseguire la sua partita 25? OCCASIONE GHIOTTO – Da calcio d’angolo, il difensore trova il giusto tempo e impatta anche bene, palla alta di poco 24? CORNER JUVE – Tufaro si libera, vede un corridoio per Rolando e lo pesca con un cross fantastico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: i granata reclamano un calcio di rigore Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-0 LIVE: primo squillo di Rua!Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Leggi anche: LIVE Juventus-Galatasaray 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: sblocca Locatelli su rigore! Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Tabellino partita Torino vs Juventus; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone A: il Genoa ospita il Torino campione d’Italia. Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria Juventus Under 16 4-1, vittoria roboante contro i bianconeri: il riassunto della garaSampdoria Juventus Under 16 finisce sul risultato di 4-1! Grande prova di forza a Bogliasco per i giovani blucerchiati. Il racconto della partita La Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio c ... sampnews24.com Il weekend delle giovanili del #Torino: al 94' arriva il pass per l'Under 17, che vola ai playoff. Domani l'Under 16 gioca gli ottavi scudetto contro la #Juventus #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: - facebook.com facebook UFFICIALE | Under 15 A-B La Juventus U15 affronterà il Torino negli ottavi di finale x.com