Torino Juventus Under 16 0-0 LIVE | occasione per Samà inizio pressante dei bianconeri

Nel match degli ottavi di finale del campionato Under 16, le due squadre si sono affrontate senza reti, terminando 0-0. Durante il primo tempo, i bianconeri hanno creato un’occasione con Samà, ma senza trovare il gol. La partita si è sviluppata con un inizio molto pressante da parte della squadra di casa, che ha cercato di sbloccare il risultato senza riuscirci.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 16, dopo aver perso l’ultima del girone con la Sampdoria, è ospite del Torino nella gara valevole per gli ottavi di finale di andata del campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 16 0-0: sintesi e moviola. 7? TIRO MOSSO – Buona manovra della Juve, che aggira la difesa granata: il pallone giunge a Mosso, che calcia senza pensarci su. Agosto respinge con più di qualche esitazione 3? OCCASIONE SAMA ‘- Il terzino si libera di un avversario e sceglie di tirare in porta: conclusione fuori non di molto 1? Inizia il derby, primo pallone in possesso dei bianconeri Migliore in campo Juve:.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 0-0 LIVE: occasione per Samà, inizio pressante dei bianconeri Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: fine primo tempo, bianconeri in vantaggioTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Primavera 1, Juventus-Milan 0-0: prima occasione per i bianconeri | Live NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo: oggi alle ore 13:00 il diavolo giocherà contro la Juventus, reduce dall'incredibile pareggio per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Tabellino partita Torino vs Juventus; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone A: il Genoa ospita il Torino campione d’Italia. Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria Juventus Under 16 4-1, vittoria roboante contro i bianconeri: il riassunto della garaSampdoria Juventus Under 16 finisce sul risultato di 4-1! Grande prova di forza a Bogliasco per i giovani blucerchiati. Il racconto della partita La Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio c ... sampnews24.com Il weekend delle giovanili del #Torino: al 94' arriva il pass per l'Under 17, che vola ai playoff. Domani l'Under 16 gioca gli ottavi scudetto contro la #Juventus #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: - facebook.com facebook UFFICIALE | Under 15 A-B La Juventus U15 affronterà il Torino negli ottavi di finale x.com