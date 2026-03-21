Primavera 1 Juventus-Milan 0-0 | prima occasione per i bianconeri | Live News

Alle 13.00 si è disputata la partita tra Juventus e Milan Primavera, valida per la 31ª giornata di Primavera 1. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, offrendo ai bianconeri la prima occasione di mettere pressione sui rivali in classifica. La partita si è svolta allo stadio di Torino, con entrambe le squadre impegnate a cercare il risultato.

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo: oggi alle ore 13:00 il diavolo giocherà contro la Juventus, reduce dall'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, nel match valido per la 31esima giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri si presentano in un momento delicato: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Diavolo, invece, ha solo vinto 1 degli ultimi 5 incontri, con 1 pareggio e ben 3 sconfitte. SEGUI LA LIVE CON NOI! Ecco, di seguito, le formazioni: Juventus: Huli, Rizzo, Montero, Milia, Leone, Verde, Durmmisi, Sylla, Bellino, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Bruno, Nava, Lopez, Ceppi, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen, Santa Maria, Brancato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Juventus-Milan 0-0: prima occasione per i bianconeri | Live News Articoli correlati Leggi anche: Primavera 1, Milan-Cremonese 0-0: prima occasione per gli ospiti | Live News Leggi anche: Primavera 1, Milan-Cremonese 0-0: ennesima occasione per gli ospiti | Live News Lazio 2 2 Juventus U20 Primavera 1 Giornata 29 #TUTTONOTIZIE Una selezione di notizie su Primavera 1 Juventus Milan 0 0 prima... Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Milan U20 vs Juventus U20; Allenamento Milan Primavera al PUMA House of Football, 18 marzo 2026: la gallery. Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingIl percorso della Juve U20 continua. Dopo l'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, i giovani bianconeri si prepara a sfidare il Milan, match valido per la 31ª giornata del campionato Primavera ... msn.com DIRETTA | Juventus Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Segui con noi Juventus-Milan Primavera in diretta x.com Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News facebook