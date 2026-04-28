Tiramisù più grande del mondo record con 128 mila savoiardi veronesi

Domenica 26 aprile nella capitale britannica è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo, raggiungendo una lunghezza di 440,58 metri. La preparazione ha coinvolto 128 mila savoiardi provenienti da Verona, e l’evento è stato riconosciuto come record mondiale dal Guinness. L’iniziativa ha coinvolto diversi partecipanti e ha richiesto una grande organizzazione per la creazione di questa merenda gigante.

Un trionfo del gusto italiano che parla anche veronese. Domenica 26 aprile, nella capitale britannica, è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo: ben 440,58 metri, misura che ha permesso di conquistare ufficialmente il Guinness World Records.A rendere ancora più significativo il.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Record di Tiramisù: a Londra nasce il dolce più lungo del mondo? Cosa sapere A Londra Mirko Ricci stabilisce il record mondiale di tiramisù lungo 440,58 metri. Leggi anche: Umbria da record, Deruta è pronta: "Ecco l'Uovo di Pasqua in ceramica più grande del mondo" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tiramisù più grande del mondo, il nuovo record misura oltre 440 metri; Il tiramisù più lungo del mondo: Londra celebra il dolce italiano tra record e solidarietà; Il Tiramisù più lungo del mondo è stato realizzato con 154mila savoiardi veronesi; Tiramisù World Record con i savoiardi di Forno Bonomi. Tiramisù più grande del mondo, record con 128 mila savoiardi veronesiUn trionfo del gusto italiano che parla anche veronese. Domenica 26 aprile, nella capitale britannica, è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo: ben 440,58 metri, misura che ha permesso di ... veronasera.it Tiramisù più grande del mondo, il nuovo record misura oltre 440 metriDomenica 26 aprile a Londra è stato stabilito il record del tiramisù più grande del mondo. Il celebre dolce nato a Treviso ha raggiunto la lunghezza di ben 440,58 metri, conquistando ufficialmente il ... trevisotoday.it RECORD DEL MONDO A LONDRA IL TIRAMISÙ PIÙ LUNGO MAI REALIZZATO PER UNA CAUSA SOLIDALE! A Londra, nella suggestiva cornice della Chelsea Old Town Hall, è stato stabilito un nuovo e golosissimo Guinness World Record: un tira - facebook.com facebook L'Italia stupisce Londra con il tiramisù più lungo al mondo. Frantumato il record precedente x.com