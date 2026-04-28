Tiramisù più grande del mondo record con 128 mila savoiardi veronesi

Da veronasera.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile nella capitale britannica è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo, raggiungendo una lunghezza di 440,58 metri. La preparazione ha coinvolto 128 mila savoiardi provenienti da Verona, e l’evento è stato riconosciuto come record mondiale dal Guinness. L’iniziativa ha coinvolto diversi partecipanti e ha richiesto una grande organizzazione per la creazione di questa merenda gigante.

Un trionfo del gusto italiano che parla anche veronese. Domenica 26 aprile, nella capitale britannica, è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo: ben 440,58 metri, misura che ha permesso di conquistare ufficialmente il Guinness World Records.A rendere ancora più significativo il.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Record di Tiramisù: a Londra nasce il dolce più lungo del mondo? Cosa sapere A Londra Mirko Ricci stabilisce il record mondiale di tiramisù lungo 440,58 metri.

Leggi anche: Umbria da record, Deruta è pronta: "Ecco l'Uovo di Pasqua in ceramica più grande del mondo"

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Tiramisù più grande del mondo, il nuovo record misura oltre 440 metri; Il tiramisù più lungo del mondo: Londra celebra il dolce italiano tra record e solidarietà; Il Tiramisù più lungo del mondo è stato realizzato con 154mila savoiardi veronesi; Tiramisù World Record con i savoiardi di Forno Bonomi.

tiramisù più grande delTiramisù più grande del mondo, record con 128 mila savoiardi veronesiUn trionfo del gusto italiano che parla anche veronese. Domenica 26 aprile, nella capitale britannica, è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo: ben 440,58 metri, misura che ha permesso di ... veronasera.it

tiramisù più grande delTiramisù più grande del mondo, il nuovo record misura oltre 440 metriDomenica 26 aprile a Londra è stato stabilito il record del tiramisù più grande del mondo. Il celebre dolce nato a Treviso ha raggiunto la lunghezza di ben 440,58 metri, conquistando ufficialmente il ... trevisotoday.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.