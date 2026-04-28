Tiramisù più grande del mondo record con 128 mila savoiardi veronesi

Domenica 26 aprile a Londra è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo, raggiungendo una lunghezza di 440,58 metri. La preparazione ha utilizzato 128 mila savoiardi provenienti da Verona, contribuendo a stabilire un nuovo record ufficiale con l’approvazione del Guinness World Records. L’evento ha coinvolto diverse persone e ha coinvolto un grande sforzo organizzativo per creare la torta gigante.

Un trionfo del gusto italiano che parla anche veronese. Domenica 26 aprile, nella capitale britannica, è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo: ben 440,58 metri, misura che ha permesso di conquistare ufficialmente il Guinness World Records.A rendere ancora più significativo il.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Record di Tiramisù: a Londra nasce il dolce più lungo del mondo? Cosa sapere A Londra Mirko Ricci stabilisce il record mondiale di tiramisù lungo 440,58 metri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tiramisù più grande del mondo, il nuovo record misura oltre 440 metri; Tiramisù più grande del mondo, record con 128 mila savoiardi veronesi; Il tiramisù più lungo del mondo: Londra celebra il dolce italiano tra record e solidarietà; VIDEO | Il Tiramisù più lungo del mondo realizzato con 154mila savoiardi veronesi. Tiramisù più grande del mondo, record con 128 mila savoiardi veronesiUn trionfo del gusto italiano che parla anche veronese. Domenica 26 aprile, nella capitale britannica, è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo: ben 440,58 metri, misura che ha permesso di ... veronasera.it Tiramisù più grande del mondo, il nuovo record misura oltre 440 metriDomenica 26 aprile a Londra è stato stabilito il record del tiramisù più grande del mondo. Il celebre dolce nato a Treviso ha raggiunto la lunghezza di ben 440,58 metri, conquistando ufficialmente il ... trevisotoday.it TIRAMISÙ CON RICOTTA pronto in POCHI MINUTI, SENZA mascarpone è più LEGGERO LA RICETTA : https://blog.giallozafferano.it/cucinoperpassione/tiramisu-con-ricotta/ - facebook.com facebook