Termoli auto sospesa sul canale | ferito il conducente incastrato

Martedì 28 aprile, a Termoli nella contrada Marinelle, un’auto è rimasta sospesa su un canale. Il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo ed è stato ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre la persona e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

? Cosa sapere Un'auto resta sospesa su un canale a Termoli, nella contrada Marinelle, martedì 28 aprile.. Il conducente incastrato viene estratto dai Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari del 118.. Un’auto è rimasta sospesa sul ciglio di un canale nella zona di Rio Vivo a Termoli durante la tarda mattinata di questo martedì 28 aprile, ferendo una persona rimasta intrappolata nell’abitacolo. Il sinistro si è verificato nella contrada Marinelle quando, a causa di una manovra azzardata, il veicolo ha perso l’equilibrio finendo in una posizione estremamente precaria. All’interno dell’auto viaggiavano due individui: il passeggero è riuscito a liberarsi autonomamente e a scendere dal mezzo, mentre il conducente è rimasto bloccato dalle deformazioni della carrozzeria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli, auto sospesa sul canale: ferito il conducente incastrato Notizie correlate Leggi anche: Calcinaia, incidente stradale: auto esce di strada, conducente ferito e incastrato fra le lamiere Incidente grave: auto ribaltata in canale, conducente ferito e due illesiUn grave incidente ha colpito la strada provinciale sette nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile 2026.