Tenta di spacciare una pietra caduto dall' Arco dei Diavoli per un souvenir | la vittima non ci casca e lui fugge

Questa mattina, secondo quanto riportato da Salernonotizie, un uomo ha tentato di vendere un piccolo masso staccato da una delle colonne dell’antico Acquedotto medievale di Salerno, noto anche come Ponte dei Diavoli, spacciandolo per un souvenir. La vittima ha riconosciuto la truffa e non ha acquistato l’oggetto. L’uomo è quindi fuggito senza ulteriori incidenti.

Avrebbe tentato di spacciare un piccolo masso staccato da una delle colonne dell’antico Acquedotto medievale di Salerno, alias il Ponte dei Diavoli, per un souvenir da acquistare: sarebbe accaduto stamattina, secondo Salernonotizie. La vittima, comprendendo la situazione, avrebbe avvisato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Tenta di truffare un anziano, ma la vittima non ci casca: un arresto ad EboliHa tentato di truffare un anziano, ma non l'ha passata liscia, un uomo con precedenti, ad Eboli. Leggi anche: "Nonna, mi servono soldi per ritirare un pacco": l'anziana vittima non ci casca e chiama i carabinieri Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Corea, 20enne sorpreso in casa con oltre un 1 chilo di hashish: arrestato; Spaccio nel cuore della zona rossa, i residenti dai terrazzi filmano i pusher e i clienti: già presentate due denunce; Trovato con oltre 8 chili di cocaina e hashish: 28enne arrestato dai carabinieri; Tenta la fuga e prova a investire due agenti, denunciato 20enne. Tenta di strangolare la moglie, arrestato dai carabinieri. I militari nella zona di Montesacro in una notte hanno bloccato 5 spacciatoriSi è presentato a casa in via Monte Cervialto ed ha aggredito la moglie causandole gravi lesioni. L'aggressione si è registrata due ... msn.com Terni, tenta un furto in villa ma i complici lo mollano e lui finisce in manette anche per il possesso di cocainaTERNI - Tenta la spaccata in una villa di via Murri, nella zona abbastanza isolata sopra Cesure, ma i suoi due complici vedono arrivare i carabinieri e ... msn.com Tenta di scippare la catenina a una signora per strada Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook Come vivere da cristiani nella situazione di conflitto che sta affrontando la Terra Santa E’ la domanda a cui tenta di rispondere la lettera indirizzata alla diocesi di #Gerusalemme a firma del cardinale Pizzaballa, diffusa oggi @LPJerusalem x.com