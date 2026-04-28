Tavolette per aiutare i pazienti a comunicare donate alla Degenza Chirurgica del Sant’Anna

Otto tavolette per la comunicazione visiva sono state consegnate alla Degenza Chirurgica 2 dell’ospedale Sant’Anna. Questi strumenti sono destinati ad agevolare il dialogo tra pazienti e operatori sanitari, soprattutto quando il parlato non è possibile, come nel periodo successivo agli interventi chirurgici o in situazioni cliniche specifiche. La donazione mira a migliorare l’interazione tra chi si trova in reparto e il personale medico.

Otto tavolette per la comunicazione visiva sono state donate alla Degenza Chirurgica 2 dell’ospedale Sant’Anna, con l’obiettivo di facilitare il dialogo tra pazienti e personale sanitario nei casi in cui la parola non sia possibile, come nel post-operatorio o in particolari condizioni cliniche.Si.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Ordine di Malta: un sorriso ai piccoli pazienti del Sant’Anna, solidarietà e giochi per la Giornata Mondiale del Malato.Un Sorriso nell’Appennino: L’Ordine di Malta Porta Sollievo ai Piccoli Pazienti del Sant’Anna Un gesto di solidarietà e vicinanza ha illuminato il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tavolette per aiutare i pazienti a comunicare donate alla Degenza Chirurgica del Sant’Anna; Ospedale Sant’Anna: donate tavolette per la comunicazione visiva; Sant’Anna, nuove tavolette per comunicare: donazione alla Chirurgia per aiutare i pazienti non autosufficienti. Tavolette per aiutare i pazienti a comunicare donate alla Degenza Chirurgica del Sant’AnnaUno strumento semplice per aiutare i pazienti non in grado di parlare a esprimere bisogni e sensazioni durante il ricovero. quicomo.it Ospedale Sant’Anna: donate tavolette per la comunicazione visivaOtto tavolette per la comunicazione visiva sono state donate alla Degenza Chirurgica 2 dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.Si tratta di strumenti pensati per aiutare i pazienti che no ... primacomo.it La morte del paziente è avvenuta dopo la degenza in Chirurgia - facebook.com facebook