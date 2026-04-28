Taranto sorpreso a rubare in un’auto | arrestato 25enne

A Taranto, un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre tentava di rubare in un’auto. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia ha riferito di aver fermato il giovane sul posto e di averlo portato in commissariato. Non sono stati segnalati danni o feriti durante l’intervento.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne tarantino ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto nella notte in via Japigia, dove gli agenti della Sezione Volante hanno notato due uomini posizionati ai margini della strada con atteggiamento sospetto, come se stessero controllando l’area per segnalare eventuali controlli delle forze dell’ordine. Insospettiti dalla scena, i poliziotti hanno approfondito la verifica sorprendendo un giovane, già noto per precedenti reati, mentre rovistava all’interno di un’auto in sosta. Alla vista degli agenti il presunto autore del furto avrebbe reagito con veemenza tentando di sottrarsi al controllo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, sorpreso a rubare in un’auto: arrestato 25enne Notizie correlate Leggi anche: Sorpreso a rubare scarpe. Arrestato un 25enne Sorpreso a rubare in un'auto, sorpreso dal proprietario e arrestato dagli agentiLa serata di mercoledì 25 febbraio si è conclusa con l'arresto di un uomo di trentaquattro anni, originario del Marocco, sorpreso mentre tentava di... Contenuti e approfondimenti Taranto, sorpreso a rubare in un'ottica si giustifica con gli agenti: «Stavo sventando un furto». Arrestato 42enneA Taranto la polizia ha arrestato un pregiudicato 42enne del posto, ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato: la scorsa notte, infatti, è stato sorpreso all'interno di un negozio di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, beccati a rubare sui furgoni in sosta: scappano per 15 km. Presi dai carabinieri dopo un folle inseguimentoA Martina Franca due uomini di 33 e 52 anni fermati dopo il tentato furto da alcuni mezzi in sosta. L’auto usata era stata rubata nel Barese ... affaritaliani.it