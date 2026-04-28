Tante le richieste sulla futura piazza Cittadella Arcadis ora deve fare sintesi

Durante gli incontri dedicati alla riqualificazione di piazza Cittadella sono state presentate numerose richieste da parte dei cittadini. Le proposte raccolte riflettono una varietà di esigenze e aspettative, creando una situazione complessa da gestire. Arcadis, incaricata di coordinare il processo, ora si trova a dover elaborare una sintesi tra le varie indicazioni ricevute, cercando di mettere insieme i diversi aspetti emersi.

Cosa è emerso dagli incontri del percorso di partecipazione su piazza Cittadella? Una moltitudine di richieste, «un cubo di Rubik» da risolvere, mettendo tutti i tasselli a posto. La società “Arcadis” che si è occupata di gestire i confronti e gli approfondimenti, ha restituito alla politica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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