Taccuino elettorale | tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste

Mancano pochi giorni alle elezioni amministrative in due città toscane, con il voto previsto per il 24 e 25 maggio. I sindaci attuali sono in scadenza e si stanno preparando le candidature dei vari schieramenti. Le liste sono state presentate e i candidati ufficializzati, con la campagna elettorale che si sta intensificando in vista delle urne. La scelta degli abitanti di queste città si avvicina, determinando il futuro amministrativo locale.

Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Amministrative 2026, tutti i candidati delle quattro liste a sostegno del candidato sindaco Cristiano SicariSono quattro le liste a sostegno di Cristiano Sicari, candidato sindaco di Chieti alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Taccuino elettorale: tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste; Taccuino elettorale | tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste; Sesto Riformista presenta a Colonnata lista e programma elettorale. Taccuino elettorale del LevanteECCO gli appuntamenti elettorale di oggi. - A Sestri Levante, alle 17, presso il point di via Fascie, il candidato sindaco del Popolo della libertà, di Lega e Udc, Giuseppe Ianni, si ritroverà con i ... ilsecoloxix.it turismo: una risorsa per il territorio taccuinocentese.it FERRARA – ALL’HOTEL DUCHESSA ISABELLA A FERRARA, MERCOLEDI’ 29.04 ore 10,30 SI PARLA DI “TURISMO E LAVORO” ! https://taccuinocentese.it/ferrara-allhotel-duchessa-isabella-a-ferrara-m facebook