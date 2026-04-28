T-Rex | la scoperta che lo trasforma da colosso lento a predatore agile

Uno studio recente ha svelato che il Tyrannosaurus rex aveva una postura digitigrada, simile a quella degli uccelli, contrariamente all’immagine di un animale lento e pesante. La scoperta si basa su analisi scheletriche e confronti con specie attuali, evidenziando come la forma delle ossa e delle articolazioni supportino questa nuova interpretazione. Questa modifica nel modo di vedere il grande predatore preistorico potrebbe cambiare gli studi sul suo comportamento e sulla sua agilità.

? Cosa sapere Adrian Boeye rivela che il Tyrannosaurus rex possedeva una postura digitigrada simile agli uccelli.. La nuova biomeccanica del piede indica velocità fino a 40 kmh per gli esemplari giovani.. Nuove evidenze biomeccaniche scardinano l’immagine del predatore gigante rivelando un Tyrannosaurus rex capace di movimenti fluidi e agili grazie a una postura digitigrada che ne cambia radicalmente la percezione fisica. Una ricerca coordinata da Adrian T. Boeye presso il College of the Atlantic ha analizzato l’appoggio del piede del dinosauro, dimostrando che il peso non veniva distribuito in modo piatto sul suolo, ma sostenuto dalle dita con il tallone sollevato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - T-Rex: la scoperta che lo trasforma da colosso lento a predatore agile Notizie correlate Gecko Gods Recensione: un viaggio lento e affascinante che trasforma l’esplorazione in pura emozioneGecko Gods è un’esperienza che si distingue fin da subito per il suo approccio diverso rispetto alla maggior parte dei titoli moderni. Lo "sfortunato" predatore di auto che sveglia due poliziotti e viene arrestatoVoleva rubare all'interno delle auto parcheggiate, ma gli ha detto male: nella stessa strada abita una coppia di poliziotti, che si è accorta del... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Scoperto per caso in un museo, il mostro marino che sconvolge gli scienziati; Il kraken del Cretaceo, eccezionale scoperta dai fossili: ecco chi era il vero dominatore degli oceani. Moto o auto? Ecco il folle Campagna T-Rex, motore Kawasaki e 208 CVNato dall'estro di un tecnico italo-canadese, il Campagna T-Rex offre uno o-100 in 3,9 secondi e un’esperienza di guida unica nel mondo dei 3 ruote ... dueruote.it Black&White: tra neve e roccia lavica sull'Etna, alla scoperta di Amazfit T-Rex Ultra 2La sua presenza al polso è decisamente… importante e non passa di certo inosservata ma non si tratta solo di fare bella figura nella vita di tutti i giorni. Sì perché il contesto civile è marginale ... sportmediaset.mediaset.it Addio Jurassic Park: il T. rex correva sulle punte come un uccello x.com Una ricerca rivela che il T-Rex camminava sulle dita come gli uccelli corridori, con movimenti più fluidi di quanto credessimo - facebook.com facebook