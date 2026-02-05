Sant’Agata annullo filatelico per il 900° del rientro in Patria delle reliquie

Oggi, nel palazzo degli Elefanti, si è svolta la cerimonia di presentazione dell’annullo filatelico dedicato a Sant’Agata. L’evento si è tenuto il 5 febbraio, giornata dedicata alla santa, e fa parte di un progetto più ampio di Poste Italiane per celebrare i 900 anni dal rientro delle reliquie in città. La manifestazione ha attirato appassionati e rappresentanti delle istituzioni, tutti pronti a celebrare un momento importante per la storia e la fede locale.

Nel giorno della solennità di Sant'Agata, il 5 febbraio, nel palazzo degli elefanti si è tenuta la presentazione ufficiale dell'annullo filatelico dedicato a Sant'Agata, inserito in un più ampio progetto filatelico promosso da Poste Italiane per celebrare il 900° anniversario del rientro in.

