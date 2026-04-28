Superenalotto nel Foggiano sfiorato un ' 6' da 154 milioni di euro

Nel concorso del Superenalotto del 27 aprile 2026, in Puglia sono stati registrati due numeri da cinque, ognuno vincente 30 euro. Nello stesso concorso, due giocate hanno sfiorato il ‘6’ da 154 milioni di euro, senza però riuscire a centrarlo. I dettagli sono stati diffusi da fonti di settore, che hanno confermato le vincite minori e i tentativi di aggiudicarsi il jackpot record.

Puglia vincente con il SuperEnalotto, ma due 6 da 154 milioni sfiorati. Come riporta Agipronews, nel concorso di lunedì 27 aprile 2026 sono stati centrati due 5 da 30.594,94 euro ciascuno, per un valore complessivo di oltre 60mila euro. Una vincita è stata realizzata a Bari presso il ‘Full Coffee.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, colpaccio sfiorato nel casertano: centrato un “5” da quasi 37mila euro Leggi anche: SuperEnalotto, sfiorato il colpo grosso nel casertano: centrato un 5 da 16mila euro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: SuperEnalotto, sfiorato il 6 in Puglia: a Lecce realizzato un 5 da oltre 26mila euro; MONOPOLI 5 SuperEnalotto, sfiorato il 6 in Puglia: a Monopoli centrato un 5 da oltre 51mila euro; Anci Puglia all’assemblea di Napoli: i giovani amministratori disegnano i borghi del futuro. BARI FOGGIA SuperEnalotto, in Puglia sfiorato il 6: due vincite da oltre 60mila euro tra Bari e FoggiaLa Puglia sfiora il colpo grosso nel concorso di lunedì 27 aprile 2026, con due vincite da 5 che hanno portato a casa 60mila euro ... statoquotidiano.it MONOPOLI 5 SuperEnalotto, sfiorato il 6 in Puglia: a Monopoli centrato un 5 da oltre 51mila euroNel concorso di venerdì 24 aprile 2026 è stato centrato un 5 da 51.982,76 euro presso la Tabaccheria Selicato di via Baione 67 ... statoquotidiano.it Giornata di festa per qualche (si presume) bolzanino. Nell’estrazione del SuperEnalotto di questa sera è stato centrato un 5 giocato nella Tabaccheria #Europa al civico 30 di viale Europa. Chi ha azzeccato i cinque numeri (13-33-37-68-82) porta a casa 51.98 facebook Ancora due “5” al SuperEnalotto in Toscana, a un solo numero dal jackpot mostruoso x.com