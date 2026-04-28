Stasera, 28 aprile 2026, si svolge l’estrazione dei numeri vincenti del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto. È un appuntamento regolare che coinvolge giocatori di tutta Italia, con le estrazioni che si tengono secondo il calendario settimanale. I numeri estratti vengono comunicati dopo le operazioni di rito e sono disponibili sui canali ufficiali. La lotteria si ripete ogni sera, offrendo la possibilità di vincite in denaro.

Milano, 27 aprile 2026 – Prosegue anche stasera, 28 aprile 2026, la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. In palio c’è un jackpot ricchissimo da 156 milioni di euro. Nessun “6” né “5+1” è stato centrato nel concorso del 27 aprile. L’ultimo 6, come ricordiamo sempre perché ciò di sia di buon auspicio, è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi la diretta delle estrazioni a partire dalle 20 https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 28 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 03/03/2026

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