Superenalotto Lotto e 10eLotto oggi sabato 28 marzo 2026 | estrazione e numeri vincenti

Oggi, sabato 28 marzo 2026, sono state estratte le combinazioni di numeri per il Superenalotto, il Lotto e il 10eLotto. La vincita massima del Superenalotto è di 141 milioni e 400mila euro. I risultati delle estrazioni sono stati comunicati e sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.

Milano, 28 marzo 2026 – Azzeccare la sestina del Superenalotto di oggi, sabato 28 marzo, vale un tesoro da 141 milioni e 400mila euro. Una vittoria che manca ormai dal 22 maggio scorso. Quella sera a esultare fu la Lombardia. L’ultimo “6”, infatti, fu realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Questa la combinazione vincente di venerdì 27 mar z o: 43 64 6 22 58 27; Jolly: 10; SuperStar: 74 Segui dalle ore 20 la diretta dell’estrazione dei nuimeri e delle combinazioni vincenti di Lotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 28 marzo 2026: estrazione e numeri vincenti Articoli correlati Superenalotto oggi, sabato 7 marzo 2026: estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLottoMilano, 7 marzo 2026 – Chi bacerà la dea bendata? Tutto pronto per una nuova estrazione, questa sera, sabato 7 marzo, dei numeri del SuperEnalotto,... Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 14 marzo 2026: estrazione e numeri vincentiMilano, 14 marzo 2026 – Continua anche questa sera, sabato 14 marzo, la caccia sfrenata alla sestina vincente del Superenalotto. Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 28/02/2026 Tutti gli aggiornamenti su Superenalotto Lotto e 10eLotto oggi... Temi più discussi: Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi 27 marzo; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 21 marzo 2026; Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 21 marzo 2026: estrazione e numeri vincenti; Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di sabato 21 marzo 2026. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 28 marzo 2026: numeri vincenti e quoteIn diretta le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e le quote di sabato 28 marzo 2026: segui in tempo reale le estrazioni a partire dalle ore 20 di questa sera sulle pagine ... ilmattino.it Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 28 marzo 2026: numeri vincenti e quoteEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 28 marzo 2026. Su questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti ... msn.com Dare un qualsiasi giudizio sei anni dopo sui lockdown è come pensare di essere in grado fare sei al superenalotto giocando il giorno dopo l'estrazione. Non è indispensabile essere idioti per fare un simile ragionamento, però aiuta molto. x.com Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi: c'è un jackpot da record in palio - facebook.com facebook