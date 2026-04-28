SuperEnalotto estrazione di oggi martedì 28 aprile | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, martedì 28 aprile 2026, si tiene l'estrazione del SuperEnalotto con un jackpot che si attesta come il più alto al mondo. L'estrazione si svolge come di consueto, con la pubblicazione dei numeri vincenti e delle quote relative alle diverse combinazioni. I numeri estratti verranno comunicati attraverso i canali ufficiali, mentre l'attenzione si concentra sull'ammontare del montepremi in palio.

Nuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 28 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 68, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 156 milioni di euro per la sola sestina vincente che.🔗 Leggi su Livornotoday.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 17/02/2026

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