Dopo l’articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano, il partito di maggioranza ha confermato il sostegno all’attuale ministro della Giustizia, evitando richieste di dimissioni. Un membro del partito ha dichiarato pubblicamente che non c’è motivo per lasciare l’incarico, mentre altri esponenti si sono limitati a commentare la vicenda senza prenderne posizione ufficiale. La vicenda riguarda le affermazioni e le posizioni di un esponente di Fratelli d’Italia.

Disse Pertini: “Non c’è libertà senza giustizia sociale”. Ma noi abbiamo fatto il contrario Caso Minetti, Nordio a Palazzo Chigi. M5s e Avs: “Dia spiegazioni sull’istruttoria e poi si dimetta” Emiliano mira alto: per il rientro in toga chiede la Direzione nazionale antimafia. Ma l’incarico con Decaro avrà il via libera Beatrice Venezi dopo il licenziamento: “Offesa e bullizzata per mesi. Mi sono fatta da sola, non piaccio alla Casta” Minetti accusa il “Fatto”: “Lesa la mia reputazione, agirò in giudizio”. Ma non entra nel merito Minetti, la pg di Milano: “Sulla grazia potremmo cambiare parere”. Sisto scarica le colpe: “Indagare non spetta a noi” Il viceministro della Giustizia: "Elementi nuovi, la Procura verificherà".🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sul caso Minetti Fdi blinda ancora Nordio. Per Bignami “non si deve dimettere”

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