Stück - Pezzipazzi
Nuova produzione Campsirago Residenza in anteprima nazionale!Ispirato al libro A fior di pelle di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, STÜCK – pezzipazzi è un viaggio gentile alla scoperta del corpo inteso come casa, confine, possibilità di incontro.Come si impara a stare dentro il proprio.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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