Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, con le navi bloccate da entrambe le parti coinvolte. La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran si concentra sulla questione nucleare di Teheran, mentre i colloqui diplomatici sono rallentati. La situazione attuale mantiene in vigore uno stallo che coinvolge direttamente le rotte marittime strategiche e i rapporti tra le due nazioni. Nessuna delle parti ha annunciato un passo verso la riapertura dello stretto.

Lo Stretto di Hormuz è ancora chiuso a doppia mandata: tra il blocco iraniano e il controblocco statunitense, la questione del nucleare di Teheran resta aperta e permane uno stallo diplomatico tra Donald Trump e Mojtaba Khamenei che tiene il mondo con il fiato sospeso. Insomma, la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran è formalmente appesa a una fragile tregua, in cui basta un minimo incidente per far ripiombare l’intero Medio Oriente nel conflitto. Uno scenario da incubo che, secondo Axios, sta frenando le decisioni del presidente americano, il quale oscilla tra l’ipotesi di nuovi bombardamenti per chiudere la partita e l’attesa che la pressione economica esercitata dagli USA spinga Teheran a negoziare sul programma nucleare.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stretto di Hormuz ancora bloccato, il mondo è ostaggio di Trump e di Khamenei

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