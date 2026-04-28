Nel sud del Libano si sono registrate nuove azioni militari israeliane, con vittime civili e danni alle infrastrutture. Il governo di Beirut ha accusato Hezbollah di essere responsabile della situazione, sostenendo che le tensioni sono aumentate a causa delle sue operazioni. La tregua di dieci giorni, iniziata il 17 aprile, è stata prorogata di altre tre settimane, ma le parti coinvolte continuano a segnalare violazioni e scontri.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Definire quello in Libano un cessate il fuoco è ormai impossibile. Ieri è entrato in vigore il prolungamento di tre settimane della tregua di dieci giorni cominciata il 17 aprile scorso, ma che dall’inizio è stato violato prima da Israele e poi da Hezbollah in risposta. Tel Aviv continua i suoi bombardamenti sul sud del paese e sulla valle della Beqaa, a est, colpita per la prima volta dopo l’entrata del cessate il fuoco. L’aviazione israeliana ha attaccato ieri in mattinata la periferia di Tiro e di Nabatieh, le truppe di terra quella di Marjayun e di Bint Jbeil.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Stragi israeliane nel sud del Libano. Beirut attacca Hezbollah: «Colpa sua»

Libano e Israele: Storia, Conflitti e lo Stato Fallito

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