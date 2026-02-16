Mo | Idf ' ucciso agente Hezbollah nel sud del Libano'

Un agente di Hezbollah, impegnato nella ricostruzione delle strutture militari nel sud del Libano, è stato ucciso questa mattina in un attacco con un drone israeliano, secondo fonti ufficiali. La sua presenza nel settore aveva attirato l’attenzione delle autorità israeliane, che avevano monitorato attentamente le sue attività nelle ultime settimane. L’episodio si è verificato in un’area scarsamente abitata, vicino alla frontiera, dove si sono registrati in passato scontri tra le due parti.

Tel Aviv, 16 feb. (Adnkronos) - Un agente di Hezbollah coinvolto nella ricostruzione dell'infrastruttura militare del gruppo terroristico nel Libano meridionale è stato ucciso questa mattina in un attacco con un drone israeliano. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che l'uomo è stato colpito nella città di Hanin. Secondo l'esercito, l'agente è responsabile della violazione dell'accordo di cessate il fuoco del novembre 2024 tra Israele e Libano.