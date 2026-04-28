Stimato radiologo ed esperto professionista morto a 46 anni il professore Riccardo Faletti

Nella notte tra il 28 aprile e il 29 aprile si è spento Riccardo Faletti, radiologo di 46 anni. Dal 2025 ricopriva il ruolo di direttore dell’unità di radiodiagnostica presso un istituto di ricovero e cura. È stato descritto come un professionista stimato e un esperto nel suo campo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici.

Stimato radiologo, esperto professionista e illustrissimo studioso. Nella notte tra ieri e oggi, 28 aprile, è morto Riccardo Faletti, dal 2025 direttore dell’unità di radiodiagnostica dell’istituto di ricovero e cura di Candiolo. Aveva 46 anni. Al momento, non è chiaro a cosa sia dovuta la.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Trovato morto il sindaco Arif Negrini: aveva 46 anniLutto a Caspoggio, piccolo Comune della Valmalenco in provincia di Sondrio, dove è stato trovato morto a soli 46 anni il sindaco Arif Negrini. Leggi anche: Umberto Bossi è morto: ma chi sono i suoi quattro figli: Riccardo, Renzo, Roberto ed Eridano Panoramica sull’argomento Morto Riccardo Faletti, direttore della Radiologia dell’Irccs di Candiolo: aveva 46 anniProfessore ordinario di Radiologia, Faletti rappresentava a livello nazionale e internazionale un punto di riferimento autorevole per la disciplina ... torino.corriere.it Riccardo Faletti: storia di un medico che ha unito ricerca e innovazione clinica nella radiologiaNel panorama della medicina italiana, Riccardo Faletti si è da sempre brillantemente distinto, e questo, grazie a delle scelte che hanno intrecciato attività accademica, pratica clinica e impegno scie ... alphabetcity.it