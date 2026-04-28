Steam Controller torna sul mercato | data e prezzo ufficiali

Il Steam Controller tornerà in vendita a partire dal 4 maggio, con disponibilità prevista alle ore 19:00 in Italia. L’annuncio è stato dato da Valve, che ha comunicato anche il prezzo ufficiale del dispositivo. La data di uscita segna il ritorno sul mercato di un prodotto che aveva già avuto una prima versione.

Il nuovo Steam Controller, annunciato da Valve, ha finalmente una data di uscita ufficiale: sarà disponibile dal 4 maggio, con lancio previsto alle ore 19:00 italiane. Il prezzo è fissato a 99 euro, una cifra che lo colloca nella fascia alta ma che riflette chiaramente l’ambizione del progetto. Non si tratta di un semplice controller, ma di un dispositivo pensato per diventare il punto di riferimento per chi gioca su Steam. L’obiettivo è chiaro fin da subito: unificare l’esperienza di gioco su qualsiasi dispositivo compatibile. Il controller nasce per funzionare senza limiti tra PC, portatili, dispositivi mobili e soluzioni dedicate come Steam Deck, eliminando la necessità di adattarsi ogni volta a periferiche diverse.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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STEAM Controller: data, prezzo e specifiche UFFICIALI - facebook.com facebook

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