Un leak ha svelato dettagli sul prossimo Steam Controller di Valve, evidenziando l’introduzione di stick TMR progettati per contrastare il problema del drift. Il dispositivo sarà venduto a 99 dollari, superando di 25 dollari il prezzo del controller DualSense di Sony. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche o sulla data di uscita ufficiale.

? Cosa sapere Un leak rivela il nuovo Steam Controller di Valve con stick TMR anti-drift.. Il prezzo di 99 dollari supera di 25 dollari il controller DualSense di Sony.. Un video di una recensione pubblicata per errore ha svelato le caratteristiche tecniche e il prezzo del nuovo Steam Controller, alimentando l’attesa per un lancio che sembra imminente. Le immagini circolate sui social mostrano la periferica in azione con diverse tipologie di titoli videoludici, confermando quanto già ipotizzato dopo il recente unboxing misterioso caricato sul database ufficiale di Valve. Il leak, che ha rapidamente preso il posto nelle discussioni degli appassionati dopo essere stato salvato dai social, fornisce dettagli cruciali sull’hardware.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo Steam Controller: leak rivela stick anti-drift e prezzo shock

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