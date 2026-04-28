Stasera in TV — martedì 28 aprile 2026

Martedì 28 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di programmi, tra cui film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione include diverse proposte che spaziano tra generi diversi, offrendo agli spettatori una scelta ampia e diversificata. La sera si presenta ricca di contenuti per tutti i gusti, con trasmissioni che coprono diversi interessi e preferenze.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il commissario Montalbano -Par Condicio. Serie TV - In onda alle 21:30. Le famiglie mafiose dei Sinagra e dei Musarra, che un tempo si sono combattute a colpi di lupara il predominio sul territorio di Vigata, hanno ripreso a sparare. Il primo a cadere è Angelo Bonpensiero, braccio destro del capofamiglia Lillino Musarra in quanto marito della figlia di lui, Mariuccia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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