Dal 2 maggio, con la fine degli sconti sulle accise, i prezzi dei carburanti potrebbero aumentare significativamente. La situazione si presenta come una possibile stangata per gli automobilisti, che rischiano di dover spendere di più per riempire i serbatoi. Le preoccupazioni riguardano un rialzo dei costi che potrebbe avere ripercussioni dirette sui bilanci delle famiglie e sui trasporti quotidiani.

Il rischio è concreto e imminente: con la fine degli sconti sulle accise, i prezzi dei carburanti sono pronti a schizzare verso nuovi massimi, con effetti diretti sulle tasche degli italiani. A lanciare l’allarme è il Codacons, che prevede un aumento significativo già a partire dai primi giorni di maggio, in assenza di nuovi interventi del governo. Lo scenario è quello di una nuova impennata dei listini, legata sia alla crisi internazionale sia alla scadenza delle misure temporanee adottate per contenere i rincari. Fine degli sconti, prezzi in salita immediata. Il nodo principale è rappresentato dalla scadenza del taglio delle accise introdotto lo scorso 18 marzo e prorogato fino al 1° maggio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Stangata in arrivo” Carburanti fuori controllo: quanto pagheremo davvero dal 2 maggio

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