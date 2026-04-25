Su ponti 25 aprile-1 maggio stangata carburanti spesa rifornimenti +1,4 miliardi

Durante i ponti del 25 aprile e del Primo maggio, i cittadini italiani che sceglieranno di spostarsi in auto dovranno affrontare un aumento di oltre 1,4 miliardi di euro rispetto alle spese di carburante registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Questa cifra rappresenta un incremento significativo che riguarda sia i costi di rifornimento che le spese legate alla mobilità in generale.

Gli italiani che si sposteranno in auto in occasione dei ponti del 25 aprile e del Primo maggio dovranno mettere in conto una stangata sui rifornimenti di carburante da +1,4 miliardi di euro rispetto ai ponti primaverili del 2025. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato la spesa cui andranno incontro i cittadini che si muoveranno per gite fuori porta o vacanze di qualche giorno durante le prossime festività. Nel periodo che va dal 25 aprile al 3 maggio saranno in totale 95 milioni gli spostamenti in auto lungo strade e autostrade della Penisola, con relativi rifornimenti di carburante presso i distributori stradali e autostradali. -...🔗 Leggi su Lanazione.it

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