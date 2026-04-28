Il film del 2008, considerato un cult, sarà riproposto nelle sale americane in versione restaurata in 4K, con il approvazione del regista. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di cinema. La distribuzione in Blu-Ray è prevista per maggio, segnando un ritorno in grande stile di un’opera che, già all’epoca, si distingueva per le sue peculiarità tecniche e stilistiche.

Quando la Warner Bros. ha annunciato che il classico cult del 2008 Speed Racer sarebbe tornato nelle sale americane con un restauro in 4K approvato dal regista (e diffuso anche in Blu-Ray da maggio), la notizia ha fatto scalpore in tutto il mondo dei cinefili. (PS. In Italia possiamo rivedercelo su Prime Video e Apple TV pagando 3.99 di noleggio) Nonostante all'epoca sia stato accolto come un meccanico che ti dice che la tua auto ha bisogno di nuovi freni, il primo film delle Sorelle Wachowski dopo la conclusione della trilogia di Matrix è stato poi venerato come un'opera singolare della cinematografia del XXI secolo, un film d'autore che ha trasformato quello che avrebbe potuto essere un adattamento per fare soldi in un'opera d'arte profondamente personale.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Speed Racer era così in anticipo sui tempi, che il cinema non ha ancora recuperato il ritardo

Speed Racer | Crazy Mountain Race! | ClipZone: High Octane Hits

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