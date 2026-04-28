L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani ha annunciato un nuovo progetto dedicato ai pazienti HIV che hanno sospeso i trattamenti. L’obiettivo è reintegrarli nei percorsi di cura e garantire un monitoraggio costante. L’iniziativa mira a migliorare l’aderenza alle terapie e a ridurre i rischi legati all’interruzione dei trattamenti. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sui metodi specifici del piano.

Cosa: L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani lancia un progetto per reintegrare nei percorsi di cura i pazienti HIV che hanno interrotto i trattamenti. Dove e Quando: Presso l’INMI Spallanzani di Roma, con presentazione ufficiale al convegno Prevention Lab il 28 e 29 aprile 2026. Perché: Per ridurre la diffusione del virus attraverso l’utilizzo di terapie a lunga durata e un forte supporto territoriale mirato ad assistere le fasce di popolazione più vulnerabili. La lotta all’HIV rappresenta ancora oggi una delle sfide sanitarie e sociali più complesse, imponendo un costante aggiornamento delle strategie di intervento medico e di vicinanza alla persona.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Spallanzani: nuovo piano per sconfiggere l’HIV

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