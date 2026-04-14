Germania | piano digitale per sconfiggere la burocrazia e gli USA

Il primo Ministro digitale tedesco ha presentato un piano volto a modernizzare la pubblica amministrazione del paese. L’obiettivo è ridurre la burocrazia attraverso l’uso di nuove tecnologie e semplificare le procedure per i cittadini. La strategia si concentra sull’implementazione di strumenti digitali per migliorare i servizi pubblici e rendere più efficiente il rapporto tra cittadini e amministrazioni.

Il primo Ministro digitale tedesco, Karsten Wildberger, ha delineato una strategia ambiziosa per modernizzare la pubblica amministrazione e liberare i cittadini dal peso della burocrazia attraverso l’innovazione tecnologica. Durante un colloquio con Jürgen Klöckner, il titolare del dicastero ha affrontato temi cruciali che spaziano dalla sovranità dei dati alla necessità di ridurre la dipendenza dalle licenze software prodotte negli Stati Uniti. La sfida della sovranità digitale tra innovazione e regolamentazione. Il percorso verso una gestione pubblica del ventunesimo secolo passa necessariamente per una ridefinizione dei rapporti di forza tecnologici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Germania: piano digitale per sconfiggere la burocrazia e gli USA Pediatri e Coni: il piano per sconfiggere la sedentarietàUn protocollo d’intesa firmato tra la Federazione italiana medici pediatri, il Coni e la Fondazione Milano-Cortina 2026 mira a trasformare l’eredità... Niente internet per gli iraniani, ma hacker per colpire gli Usa: la doppiezza del regime è anche digitaleL’Iran sta provando a colpire gli Usa direttamente sul suolo, ma senza lanciare attacchi missilistici né attraverso invasioni di terra. Argomenti più discussi: Sopra Steria, piano da 8.500 assunzioni. L'80% in Europa per la sovranità digitale; INTESA SANPAOLO - Intervista a Tommaso Corcos sulla crescita europea del WM; Wessen Republik? Die Macht der Wirtschaftslobby in Deutschland - Xpert.Digital; Piano Day Catania , al centro Z? lamusica continua di Lubomyr Melnyk. In Germania è stata scritta una pagina importante della storia del calcio Sabato sera l'Union Berlino, attualmente 11° in classifica ma in caduta libera da settimane, dopo la sconfitta per 1-3 contro il fanalino di coda Heidenheim ha esonerato il tecnico Baum facebook In Germania è stata scritta una pagina importante della storia del calcio Sabato sera l'Union Berlino, attualmente 11° in classifica ma in caduta libera da settimane, dopo la sconfitta per 1-3 contro il fanalino di coda Heidenheim ha esonerato il tecnico Baum x.com